De effectieve rente voor Amerikaanse staatsobligaties werd door beleggers teruggezet naar 2,1099%. Beleggers zochten veilige havens, ook goud ging dinsdag wederom omhoog.

De tweet van de president komt als een reactie op de test ditmet een zware waterstofbom door Noord-Korea. Toen ging de yield op Amerikaanse treasuries van 2,165% naar 2,13% terug.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde maandagavond al de heroverweging van plaatsing van tactische nucleaire wapens in Zuid-Korea.

Die stap zou de spanning direct opvoeren, de tweet van Trump bevestigt de vrees ook in financiële markten. De VS hadden tot 1991 al honderd nucleaire wapens opgesteld in Zuid-Korea, waarop president George H.W. Bush ze terughaalde.