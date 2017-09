premium

Kantorenverhuurder Tribes naar Duitsland

31 min geleden Pieter van Erven Dorens

Amsterdam - Flexibele kantorenverhuurder Tribes gaat na Nederland en België ook de Duitse markt op. In november opent Tribes een vestiging in Düsseldorf. Het in 2015 opgerichte bedrijf heeft nu 13 vestigingen in Nederland en 3 in België.