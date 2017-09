Krista Bruns, beleidsmedewerker Algemene Fiscale Politiek bij het ministerie, constateert dat Nederland veel digitale platforms telt waar bedrijven en particulieren geld verdienen aan gegevens. Het aanbod groeit zodanig stormachtig, dat ‘doordenken’ hierover noodzakelijk is, stelt zij in economenblad ESB dat vandaag verschijnt.

Digitalisering

De publicatie komt op een cruciaal moment. Estland is sinds 1 juli EU-voorzitter en heeft digitalisering als belangrijkste economische doel voor zichzelf gesteld. Brussel hecht groot belang aan vrij verkeer van data.

Tegelijkertijd worden de gegevens en wie eraan verdient steeds belangrijker voor de economie. Privacyorganisaties en consumentenclubs willen zekerheid over de waarde van persoonsgegevens. Voor start-ups zijn die data vaak de basis van al hun inkomsten.

Bruns, die betrokken is bij het ramen van budgettaire effecten en verdienmodellen in digitalisering, bepleit een grondig debat over voorstellen voor eventuele belasting op het versturen van data.

Zij stelt ook dat de belastingopbrengst op termijn zal teruglopen op termijn als het stelsel niet aangepast wordt aan trends zoals robotisering, digitalisering en de deeleconomie.

Belgische stappen

Voor sommige mensen verzorgt het toenemende aantal webwinkels en deelplatforms inmiddels een belangrijk deel van hun inkomen. België introduceerde een voorheffing van 10% op inkomsten uit de deeleconomie, waaruit het €200 miljoen extra inkomsten verwacht.

Bruns ziet ook een rol voor blockchain weggelegd. De Nederlandse Belastingdienst zou deze netwerktechnologie, waarop onder andere bitcointransacties verrekend worden, kunnen omarmen om zo nieuwe stromen van inkomsten zeker te stellen.