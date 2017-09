Republikeinen hadden liever langer uitstel over het schuldenplafond gezien. In de uiteindelijke overeenkomst werd de beslissing over een noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond uitgesteld tot begin december. De noodhulp werd bijna verdubbeld tot meer dan 15 miljard dollar.

Na een ontmoeting met congresleden in het Witte Huis bestempelde Trump de overeenkomst met de Democraten als ,,zeer goed". Hij wees daarbij op het grote belang dat de Democraten hechten aan het schuldenplafond.