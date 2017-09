Belegger wacht op Mario Draghi

De AEX stond om kwart voor één 0,4% hoger op 518,6 punten. De AMX steeg 0,3% naar 797,1 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters wonnen eveneens terrein. De Parijse CAC-40 en de Duitse DAX stegen 0,8% respectievelijk 1,1%.

De Europese Centrale Bank brengt om kwart voor twee ongetwijfeld naar buiten dat de rentes ongewijzigd blijven. Veel spannender is de toelichting door Mario Draghi vanaf half drie. Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING verwacht dat de ECB-president nog geen wijziging in het obligatieopkoopprogramma gaat aankondigen. „Wel zal hij waarschijnlijk aangeven dat een werkgroep onderzoekt hoe dit moet worden afgebouwd. En mogelijk gaat hij erop hinten dat de bevindingen in oktober naar buiten komen.”

Wiersma rekent er voorts op dat Draghi de inflatieverwachting neerwaarts bijstelt. „Dit hangt samen met de dure euro, waarover hij waarschijnlijk ook mededelingen gaat doen. En misschien verhoogt hij de groeiprognose voor de economie van de eurozone."

Philips was de grootste stijger bij de Nederlandse hoofdfondsen, met een plus van 1,3%.

Beurszwaargewicht Shell klom 0,8%, gesteund door een lichte stijging van de olieprijzen.

ASML won 0,5%. De chipmachinefabrikant is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. De lijst wordt gezien als maatstaf voor de prestaties van ondernemingen op terreinen als milieu en sociale zaken.

Altice daalde 1%. Volgens persbureau Reuters werken bankiers achter de schermen hard aan een schuldfinanciering voor het kabel- en telecomconcern ter waarde van $70 miljard. Daarmee zou het bedrijf de mega-overname van Charter Communications willen rondbreien.

Aegon verloor 0,3%. Woekerpolis.nl gaat in beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechter in een zaak tussen de claimclub en de verzekeraar.

In de Midkap leidde halfgeleiderbedrijf BESI met 2,2%. Kunstmestfabrikant OCI daalde 1,7%, na de koerssprong van 12% op woensdag dankzij meevallende halfjaarcijfers.

