Het bouwbedrijf gaat ook een van de bestaande torens opknappen en verbinden aan de nieuwbouw, en breidt een bestaande, ondergrondse parkeergarage uit.

Het ontwerp voor de nieuwe toren, die al in 2016 werd aangekondigd, is nog niet af. Het gebouw zal goed zijn voor 32.000 vierkante meter vloeroppervlakte. De negen bestaande gebouwen bieden nu 115.000 vierkante meter ruimte. Aangezien de bouwruimte aan de Zuidas schaars is zal de toren de hoogte in moeten.

Weinig overlast

Ballast Nedam tekende vrijdag een overeenkomst met opdrachtgever CBRE Global Investors. Afgesproken is dat de werkzaamheden zo min mogelijk overlast moeten opleveren voor bestaande huurders. Om die reden wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het werkritme op de kantoren.

De ontwerp- en planningsfase loopt tot in het eerste kwartaal van 2018. In april van dat jaar moet de eerste schop de grond in.