premium

ACM: TenneT voldeed niet aan wet bij storing

55 min geleden

Stroomnetbeheerder TenneT heeft bij een grote stroomstoring in Diemen in maart 2015 niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldaan. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een geschil dat de staalproducent Tata Steel had voorgelegd.