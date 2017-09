Het gaat vanaf maandag onder andere exporteurs begeleiden bij internationale betalingen en valutatransacties in Azië. ,,In de valutatransacties voegen we een tijdszone waarin we er bovenop zitten toe, je maakt de handelsdag langer”, zegt directeur Pieter Jan Datema. Voor Nederlandse bedrijven is Singapore de achtste exportmarkt.

Bodemtarief

De Nederlandsche Betaal- en Wisselmaatschappij (NBWM) werkt met het vaste bodemtarief van nu €5 per valutatransactie, waar het vier jaar geleden begon met €10. Het valutabedrijf aan het Damrak claimt tot 70% en gemiddeld 40% goedkoper te zijn dan de Nederlandse grootbanken.

,,Die aanpak en prijzen zetten we door in Singapore, naast Hongkong de grote hub voor financiële instellingen in Azië, waar bedrijven met een tiental wisselkoersen moeten werken. We denken daar van lokale spelers genoeg omzet te kunnen weghalen”, zegt Datema.

Het bedrijf op de beursvloer handelt valutatransacties waaronder opties met een zelfgebouwd computersysteem binnen een dag af, waar grootbanken vaak meerdere dagen voor vragen. In die dagen profiteren banken bij de zogeheten conversie en settlement van betalingen tot soms drie dagen van het wisselkoerseffect.

Meer tijdzones

„Die vertraging is met alle computergestuurde handel en afhandeling niet meer te verantwoorden”, stelt Datema, die eerder bij grootbanken en Saxo Bank werkte. NBWM telt 28 werknemers, naar eigen zeggen duizend klanten en zit ook in Duitsland, waar het in Deutsche Bank en Commerzbank concurrenten ziet.

Met de vestiging in het financiële hart van Singapore, in een toren pal onder ING, gaat NBWM im- en exporterende bedrijven en zijn grote particuliere klanten in twee tijdzones begeleiden.

„Bij grote onrust, zoals Brexit of de Amerikaanse verkiezingen, willen klanten direct kunnen ingrijpen. Geen markt is zo gevoelig voor politieke gebeurtenissen zoals in Noord-Korea als de valutamarkt, munten bewegen direct. Dan moet je direct kunnen ingrijpen”, zegt Datema.

Elektronisch

,,Heel gek, hoewel steeds meer transacties elektronisch snel worden verwerkt, grote klanten vinden het ook nu nog prettig om even persoonlijk contact te hebben. Daar denken we in Azië als iedereen hier slaapt meerwaarde te bieden”, aldus Datema die op en neer naar Singapore reist om met het lokale kantoorhoofd Miel van Blitterswijk oude contacten aan te boren. „Ik wilde me eerder in Azië vestigen, door privéomstandigheden kwam het er destijds niet van. Dit is voor ons kantoor een droom die uitkomt en we zijn hiermee niet klaar.”

NBWM kan goedkoper werken omdat het een aantal kosten niet rekent, die grootbanken wel vragen, zoals de vergoeding voor het doen van betalingen en het aanhouden van de rekening voor vreemde valuta.

Vergelijken

,,Op de grootbanken hebben we in technologie nog een voorsprong van jaren. We denken dat het een kwestie van tijd is dat mensen zien dat hun tarieven veel en veel te hoog zijn, zonder dat daar meer tegenover staat als je in buitenlandse valuta transacties doet. Kijk naar Brexit. In euro’s op vakantie daar, je ziet het enorme verschil. Mensen zitten steeds meer online, die vergelijken steeds meer en zijn niet gek.”