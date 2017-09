Veel piloten Air Berlin melden zich ziek

Air Berlin werd vorige maand failliet verklaard. De Arabische grootaandeelhouder Etihad Airways, die het bedrijf tot dan toe met kapitaalinjecties op de been had gehouden, liet weten de geldkraan dicht te draaien. Daarmee viel definitief het doek voor de al jaren zwaar verlieslatende luchtvaartmaatschappij.

Dat Air Berlin ondanks het faillissement nog vliegt, is te danken aan een overbruggingskrediet dat de Duitse overheid onder strenge voorwaarden heeft verstrekt. Dat biedt het bedrijf de gelegenheid te onderhandelen met mogelijke kopers voor gezonde onderdelen. Concurrent Lufthansa geldt daarvoor als de voornaamste kandidaat.

Bij zo'n overname, al dan niet in delen, is het maar de vraag tegen welke voorwaarden de vliegers mee kunnen naar een nieuwe eigenaar. Als de koper een andere luchtvaartmaatschappij is, levert ook de nieuwe pikorde binnen het gecombineerde pilotenkorps doorgaans de nodige strijd op.

Air Berlin heeft zelf al het mes gezet in zijn vluchtaanbod naar verre bestemmingen. Eerder deze week liet het bedrijf weten dat alle routes van en naar het Caribisch gebied, inclusief de verbinding tussen Düsseldorf en Curaçao, over twee weken komen te vervallen. Ook sommige bestemmingen in de Verenigde Staten worden geschrapt.