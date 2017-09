premium

Noors staatsfonds nu $1000 miljard waard

28 min geleden

ANP/DFTHet Noorse staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, heeft voor het eerst de waarde van zijn bezittingen zien stijgen tot meer dan $1000 miljard. Dat is $190.000 per Noor, omgerekend €159.000.