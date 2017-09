FNV: doorgeslagen flex in kinderopvang

De werknemers zijn over het algemeen erg tevreden over de inhoud van hun werk, maar de ,,doorgeslagen flex en de werkdruk is ze een doorn in het oog'', stelt FNV Zorg & Welzijn in een rapport.

De FNV vindt dat de 'flexverslaving' van de werkgevers moet stoppen. Uit het rapport blijkt dat niet alleen werknemers, maar ook werkgevers stress ervaren door de flexibiliteit in de opvang. Bij organisaties waar meer flexibiliteit zit in de contractvormen, wordt een hogere werkdruk ervaren.

Wat de werkdruk erg verhoogt, zijn de taken die niet direct te maken hebben met het werk met de kinderen, zoals administratie en schoonmaakwerk.