’Bouw laks in voorkomen legionella’

Doordat de bouw de gevaren van legionella stelselmatig blijft onderschatten, vallen er elk jaar onnodig tientallen doden.

Dat zegt het kennisinstituut van de installatiesector ISSO volgens het AD in een onderzoek. Door het niet naleven van de regels blijken veel nieuwe huizen en gebouwen niet legionellabestendig: koude en warme leidingen worden nogal eens in één schacht aangelegd en kruisen elkaar regelmatig, terwijl dat wettelijk niet mag.

Overbodige stukken leiding worden bovendien niet verwijderd, maar 'afgedopt', waardoor dode uiteinden ontstaan. Dat is ideaal voor de legionellabacterie, die gedijt in stilstaand water tussen de 25 en 45 graden. Legionella maakt in Nederland twintig tot dertig dodelijke slachtoffers per jaar.