Rond 12.50 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 527,5 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,3% lager op 813,3 punten.

„Er gebeurt vrij weinig op de beurs. Het is wachten op nieuwe impulsen”, zei marktanalist Ron van der Does (IG). Hoewel beleggers optimistisch zijn, is Van der Does voorzichtig in aanloop naar de Duitse verkiezingen van volgende week zondag. „Ondanks dat de herverkiezing van bondskanselier Merkel zeker lijkt, moet je altijd rekening houden met een negatieve verrassing.” De beursman verwacht echter geen verrassingen van de bestuursvergadering van de Federal Reserve medio volgende week. „Ik denk dat de Fed in december nog een keer met een renteverhoging komt. De Amerikaanse economie is sterk genoeg om een rentestijging te dragen. De schade van de orkanen verandert daar niets aan.”

De koersenborden in Londen (-0,3%) kleurden rood, terwijl Parijs (+0,1%) en Frankfurt (+0,1%) licht hoger noteerden. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met kleine verliezen na de recordstanden van dinsdagavond. In Tokio eindigde de Nikkei vanochtend 0,5% in de plus. In Taiwan en Hongkong stonden de toeleveranciers van Apple onder druk na de presentatie van de nieuwe iPhones van het Amerikaanse technologiebedrijf.

De AEX werd aangevoerd door uitzender Randstad met een winst van 1%. De financiële waarden ING (+0,8%) en ABN Amro (+0,7%) waren eveneens in trek na de dikke winst van dinsdag.

Ahold Delhaize stond 0,1% hoger. Het supermarktbedrijf heeft €750 miljoen opgehaald met een nieuwe obligatie met een looptijd van zeven jaar. De leningen hebben een jaarlijkse coupon van 0,875% en werden geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers in Europa. De voorwaarden van de obligatie zijn aantrekkelijk, meent KBC Securities.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco (-0,5%) was hekkensluiter bij de hoofdfondsen. Digitaal beveiliger Gemalto liet 0,4% liggen.

In de Midkap won ASR won 0,2%. De verzekeraar liet weten de Nederlandse activiteiten van zijn Italiaanse branchegenoot Generali over te nemen. De overname kost ASR in totaal zo'n €200 miljoen. Een „aantrekkelijke prijs”, schrijft KBC Securities in een commentaar. Analist Matthias De Wit denkt dat de verzekeraar de financiële voordelen van de deal aan de conservatieve kant inschat.

Kunstmestbedrijf OCI leverde met een daling van 1,6% weer wat in van zijn koerswinst van vorige week, toen beleggers juichend reageerden op de halfjaarresultaten.

Op de lokale markt werd investeerder Kardan 9,3% meer waard. Tahal Consulting Engineers, een dochterbedrijf van Kardan, heeft in India twee opdrachten voor waterinfraprojecten binnengesleept. De orders in de stad Nirsa hebben een gezamenlijke waarde van circa €64 miljoen.