Burgers willen EU met minder macht voor Brussel

Afgelopen week presenteerde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, een plan voor de toekomst van de EU. De kern is meer Europese integratie op terreinen zoals economie, financiën, veiligheid enz. Juncker meent dat de EU-landen met een overkoepelend Europees beleid beter in staat zijn om crises en andere uitdagingen aan te pakken. Zijn plan betekent wel dat de lidstaten dan minder zeggenschap krijgen over hun eigen beleid. Gaan we af op de eerste reacties en eerdere standpunten van de meeste EU-landen, dan is het kansloos. Een ruime meerderheid is tegenstander van een verdere integratie. Veel lidstaten vinden juist dat de EU op een aantal beleidsterreinen minder bevoegdheden moet krijgen omdat ze zelf beter in staat zijn hun eigen problemen op te lossen.

Voor de EU en de euro is 2017 tot op heden een mooi jaar. In Brussel waar de afgelopen jaren somberheid troef was, overheerst nu een optimistische stemming. Daar is alle reden toe. De Europese economie draait goed en telt wereldwijd weer mee en volgens een recente enquête heeft gemiddeld 67 procent van de Europese burgers een positief oordeel over de EU. Zelfs in het VK, waar vorige jaar een kleine meerderheid voor een Brexit koos, scoort de EU met 54 procent positief. Goed nieuws voor de EU is ook dat voor het eerst na de economische wereldcrisis van 2008/2009 er in alle EU-landen sprake is van economische groei. Ook in landen als Griekenland, Spanje en Portugal.

Roeptoeters

Tot voor kort riepen sommige politieke partijen in de EU maar ook verschillende economen nog luid van de toren dat dit drietal met hun zwakke economieën niet zouden overleven en beter de EU konden verlaten. Het valt ons overigens op dat er rond de EU en de euro in de media sprake is van veel aandacht voor roeptoeters, vooral afkomstig uit de kring van populistische politieke partijen, die al heel lang de ondergang van de EU en de euro voorspellen. Zo zou de Europese munt ten dode zijn opgeschreven. Maar die is nog springlevend en valt dit jaar vooral op door zijn hoge valutakoers. En bij de bevolking in de Eurozone is de euro met een gemiddelde positieve score van rond de 70% ongekend populair. Vorig jaar stonden de kranten nog vol met voorspellingen van Jan en alleman waarbij werd gesteld dat Brexit het begin zou zijn van het einde voor de EU. In Frankrijk ging Marine Le Pen, voorstander van een Frexit, er toen nog vanuit dat ze president van Frankrijk zou worden en in Nederland droomden Geert Wilders en Thierry Baudet van een Nexit. Volgens serieuze onderzoeken is minder dan 20% van de Nederlandse kiezers daarvan voorstander.

Minder macht Brussel

Volgens voorstanders van het Junckerplan is het huidige positieve beeld van de EU een mooi moment om koers te zetten naar meer macht voor Brussel. Ze vergissen zich. In alle lidstaten willen burgers dat de bemoeienis van de EU met nationaal beleid juist minder wordt. Uit opinie-onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat twee derde van de kiezers wil dat de eigen regering kan bepalen wie uit andere EU-landen zich mag vestigen in hun land. Maar op het terrein van veiligheid en economisch beleid mag de EU wel meer bevoegdheden krijgen omdat een gezamenlijk beleid daar beter scoort dan nationaal beleid.

Als de EU ook in de toekomst bij burgers voldoende steun wil behouden, moet het eerst beginnen met het opstellen van een lijst van onderwerpen die beter nationaal geregeld kunnen worden. Daarmee komen de regeringsleiders tegemoet aan de wens van een ruime meerderheid van de Europese kiezers die de macht van Brussel wil inperken. Daarna kan worden bezien waar een gezamenlijk Europees beleid onder de vlag van de EU beter uitpakt dan nationaal beleid. Bij uitvoering van het Junckerplan, zal het huidige positieve beeld van de EU bij burgers snel verdampen en populistische anti-Europa partijen de wind in de zeilen geven.

Twijfel

Bij de door ons voorgestelde “minder macht voor Brussel” gebeurt dit niet en zal zelfs de harde kern van de Brexiteers in het VK het moeilijk krijgen om uit te leggen waarom het VK uit de EU zou moeten treden. Op dit moment neemt onder de bevolking van het VK, ook onder Brexitstemmers, de twijfel toe over de keuze voor een Brexit. Die twijfel heeft veel te maken met de economische malaise die steeds zichtbaarder wordt en kan worden toegeschreven aan Brexit.

De groei van de Britse economie is ingezakt, de waarde van het pond is dramatisch gedaald en bijna dagelijks verschijnen er krantenberichten over bedrijven en personen die het VK verlaten. De meeste Britten hechten geen geloof meer aan het verhaal van de Brexiteers dat het VK buiten de EU zal uitgroeien tot een economische wereldmacht met een sterke economie en wereldwijde eigen handelsverdragen. Dit sprookje is uit en met verbijstering zien ze nu dat wereldmachten als de VS, China en Japan niet staan te popelen om met het VK zaken te doen. Deze landen kiezen liever voor de EU, het machtigste handelsblok van de wereld en ook grote internationale bedrijven maken die keuze.

Onderhandelingen

Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de Brexit-onderhandelingen in Brussel voor de Britten succesvol zullen aflopen. Niet alleen in het belang van het VK zelf, maar ook voor de EU zou het goed zijn als binnen het VK een meerderheid ontstaat die tot de slotsom komt dat verder gaan binnen de EU de beste optie is. De EU kan dit mogelijk maken door haast te maken met het inperken van de macht van Brussel. Een prachtige uitdaging voor Mark Rutte om het initiatief te nemen. Daarmee kan hij ook voorkomen dat Nederland binnen de EU het land wordt dat economisch het meest te lijden heeft van een Brexit. Deze week waarschuwde Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, terecht voor de enorme schade die het Nederlandse bedrijfsleven bij een Brexit te wachten staat.