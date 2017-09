Hollandse hightech in iPhone

Bij de lancering van een geheel nieuwe telefoon is het een standaardritueel: de test die moet uitwijzen hoe de processor het doet ten opzichte van de concurrentie. Deze week vielen de onderzoekers van hun stoel. Want de iPhone X bleek niet alleen uitstekend te presteren ten opzichte van andere telefoons, maar ook ten opzichte van de Macbook Pro, de duurste en krachtigste laptop uit het assortiment van Apple.

Een fout? Nee, want verschillende websites draaiden de test onafhankelijk van elkaar en kwamen uit op hetzelfde resultaat. Apple is erin geslaagd een smartphone te bouwen die weliswaar de prijs van een goede computer heeft, maar ook de prestaties die daarbij horen. En dat allemaal in een apparaat dat gewoon in een broekzak past.

De kans bestaat dat BE Semiconductor Industries, kortweg Besi, u niets zegt. Maar zonder dit Gelderse bedrijf, waar Richard Blickman al 22 jaar als ceo aan het roer staat, was de iPhone X lang niet zo handzaam geweest. Besi maakt geavanceerde machines om de chips met een coating te beschermen. Omdat chips steeds kleiner worden, wordt de industrie steeds afhankelijker van Blickman en de zijnen.

Hoeveel Besi precies aan Apple verdient, is niet duidelijk. Sterker, het bedrijf mag zelf niet bevestigen dat het zaken doet met Apple omdat het een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend. De nauwe samenwerking werd evenwel tweeënhalf jaar geleden door deze krant onthuld.

Andere Nederlandse bedrijven staan op de officiële lijst van 200 belangrijkste toeleveranciers van Apple. Daarop vinden we chemiebedrijf DSM, chipfabrikant NXP en ledfabrikant Lumileds. Lumileds was tot voor kort volledig in handen van Philips, maar dat verkocht deze zomer 80% aan een investeringsmaatschappij.

Ook NXP is een voormalige Philips-dochter, en dit zijn niet de enige bedrijven in de lijst die ooit van Philips waren. LG Display, opgericht als LG.Philips Display, verdient volgens Bloomberg $1,68 miljard aan zijn relatie met Apple. De Taiwanese chipfabrikant TSMC (ook ex-Philips) zou op jaarbasis $1,11 miljard aan rekeningen naar Cupertino sturen.

De Nederlandse chipmachinetrots ASML (eveneens ooit deel van Philips) staat, net als Besi, niet in de lijst. Maar het Veldhovense bedrijf heeft een zodanig hoog marktaandeel dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat diens machines niet bij de productie van de iPhone betrokken zijn.

Als Philips zijn activiteiten in de chipindustrie had aangehouden, zou het nu dus een miljardenovereenkomst met Apple hebben gehad. Maar het kan nog gekker: volgens voormalig Philips-topman Cor Boonstra spraken hij en financieel directeur Dudley Eustace in het voorjaar van 1996 in de VS met de Apple-top over een overname.

Als de deal was doorgegaan, was afgelopen week misschien wel in Eindhoven de Philips iPhone gepresenteerd. Philips zag echter van de deal af, en volgens Boonstra was dat maar goed ook. „We zouden dat bedrijf met onze cultuur verstikt hebben”, stelde hij in zijn eerder dit jaar verschenen biografie. „Wij zouden Apple op verschillende manieren volstrekt kreupel hebben gemaakt.”

Naast de iPhones danken ook twee andere Apple-producten hun bestaan mogelijk aan Nederland. Zo bevat de nieuwe Apple Watch een ingebouwde simkaart, een innovatie waarin Gemalto een belangrijke speler is. Gemalto wil evenwel niet zeggen of het leverancier is, wel dat het ’certified sim supplier’ van Apple is.

Daarnaast deed Apple-topman Tim Cook een nieuwe poging de Apple TV te positioneren als gamingplatform. Het spel Sky, dat exclusief op de Apple TV zal verschijnen, speelt zich af in een automatisch uitdijende wereld. Technologie om dit mogelijk te maken is door Antenna Company gepatenteerd. Het Eindhovense bedrijf was vrijdag niet bereikbaar.