Daarvoor waarschuwt BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, zijn klanten bij de vooruitblik voor komende kwartalen. De kerninflatie in de eurozone verandert weinig en beweegt de komende maanden ’zijwaarts’, aldus BlackRock.

Inlfatie lager

Tegelijkertijd zal de vertraging van de Amerikaanse kerninflatie waarschijnlijk tijdelijk zijn, waarmee er „een grotere kans ontstaat op het uit elkaar lopen van het monetaire beleid in de VS en de eurozone”.

Het herstel van de banengroei in de VS betekent dat de inflatie niet langer wordt afgeremd door onderbezetting. In Europa daarentegen, stelt BlackRock, zorgt het herstel ervoor dat de inflatie minder sterk wordt afgeremd, hoewel daar nog forse onderbezetting bestaat.

In de Verenigde Staten zal de kerninflatie voorlopig gedrukt wordt. In Europa kost het de ECB veel moeite om de invloed van de grotere onderbezetting te compenseren.