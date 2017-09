Wanhoopsoffensief recreatievliegers Teuge

Dit om te voorkomen dat ze moeten stoppen met hun activiteiten door de nieuwe luchthaven. In een uiterste poging om de politiek op andere gedachten te brengen hebben ze een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, dat woensdag spreekt over het hoofdpijndossier van luchthaven Lelystad.

Afweging

“Bewoonde gebieden, natuurgebieden en Luchthaven Teuge kunnen worden vermeden. Ik hoop dat de staatssecretaris de alternatieven alsnog wil meenemen in haar afweging”, zegt directeur Meiltje de Groot van Luchthaven Teuge tegen De Telegraaf. De recreatieve luchtvaart moest van luchthaven Lelystad vertrekken omdat deze de burgerluchtvaart moet gaan afhandelen in 2019. In de brief wordt staatssecretaris Dijksma (luchtvaart) verweten dat ze haar werk niet goed gedaan heeft.

Niet serieus

Uit de aanvliegroutes, die eerder dit jaar gepubliceerd werden, bleek dat parachutespringen niet meer tot mogelijkheden behoort, omdat dit het luchtverkeer naar Lelystad zou hinderen. De wereld op zijn kop, vonden de recreatievliegers. “We zijn niet serieus genomen”, stellen ze in de brief.

Onrust

Onder de inwoners van Overijssel, Drenthe en Gelderland is grote onrust ontstaan over de aanvliegroutes van de nieuwe luchthaven. Deze zijn laag omdat de vliegtuigen het luchtruim van Schiphol nog mogen hinderen. Hoewel er al jaren gesproken wordt over Lelystad, moesten de routes nog uitgewerkt worden. Na de grote onrust in de regio besloot staatssecretaris Dijksma tot een second opinion, die nauwelijks wijzigingen heeft opgeleverd.