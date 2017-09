Zeldzame Kuifje moet kapitaal opbrengen

Het gaat een versie uit 1943 van het verhaal 'L'lle Noire' (de Zwarte Rotsen) van tekenaar Hergé. Wereldwijd zijn er nog maar drie exemplaren van dit album bekend, meldt Catawiki dinsdag. Volgens stripboekexpert Patrick Vranken betreft het een oplage van slechts tien stuks, die was bedoeld om naar kranten te sturen die het konden gebruiken voor de publicatie. Het stripboek in de veiling werd nooit verstuurd, maar is later door Hergé gebruikt als werkdocument om een moderne versie voor te bereiden. Het geveilde stripboek staat dan ook vol met gecorrigeerde plaatjes en handgeschreven opmerkingen.

Vorig jaar werd bij Catawiki een tekstloze versie van 'Kuifje in Afrika' uit 1948 geveild. Dat bracht 40.000 euro op.

Voor het zeldzame stripboek L’Ile Noir werd dinsdagochtend al 16.000 euro geboden. De veiling loopt nog ruim vijf dagen.

Afzonderlijke tekeningen van Kuifje brachten op veilingen al grotere bedragen op. Zo legde een onbekende koper in 2012 op een veiling in Parijs €1,3 miljoen neer voor de omslagillustratie die Hergé maakte voor ’Kuifje in Amerika’.