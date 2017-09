Oekraïne na jaren terug op obligatiemarkt

KIEV (ANP/DPA/BLOOMBERG)

Het is voor het eerst sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 dat Oekraïne geld ophaalt bij internationale investeerders. Oekraïne heeft te kampen gehad met grote binnenlandse onrust en geweld in het oosten van het land. Daardoor belandde de economie in een diepe crisis. In 2015 moest het land zelfs een schuldenherstructurering doorvoeren om een bankroet te voorkomen.

De staatsleningen van Oekraïne hebben overigens wel een zeer zwakke rating, wat betekent dat er grote risico's aan verbonden zijn voor investeerders. Daar staat tegenover dat een rente wordt geboden van 7,3 procent. De rente op als zeer sterk gewaardeerde Nederlandse vijftienjaarsleningen bedraagt 0,9 procent. De vraag naar de Oekraïense leningen zou erg groot zijn.

Kiev wil het geld gebruiken om schulden af te lossen en voor het op orde brengen van de financiën. De Oekraïense president Petro Porosjenko liet bij een bezoek aan de Verenigde Staten weten dat ,,elke investeerder met zijn dollar kiest voor succes van de hervormingen in het land''.

Het land gaat gebukt onder een schuldenlast van meer dan 62 miljard euro, wat neerkomt op bijna 80 procent van de omvang van de Oekraïense economie. In de periode tot 2022 moet Oekraïne alleen al aan buitenlandse investeerders 24 miljard euro aan schulden aflossen.