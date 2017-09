’Hypotheekgarantie is veel te duur’

Dat stelt de Vereniging Eigen Huis. De belangenvereniging van huiseigenaren wil dat de premie voor de hypotheekgarantie – nu 1% van de hypotheeksom – volgend jaar ’fors wordt verlaagd’, schrijft ze in een brief aan minister Plasterk (Wonen) en aan het Waarborgfonds Eigen Woning, dat de NHG uitvoert.

De Nationale Hypotheekgarantie is bedoeld voor mensen die een huis kopen tot €247.450. Lukt het vervolgens niet om de hypotheek te betalen, dan neemt het Waarborgfonds Eigen Woning de schuld over. Om dat fonds in stand te houden, betaalt iedereen die een NHG-hypotheek afsluit een premie. In ruil daarvoor krijgen ze een korting tot 0,7% op de hypotheekrente. De premie zelf (€2000 bij een woning van twee ton) moeten huizenkopers vanaf volgend jaar helemaal uit eigen zak betalen.

Een groot deel van het premiegeld wordt nu alleen nog maar gebruikt om het Waarborgfonds te spekken, stelt Eigen Huis. Tijdens de crisis is de omvang van het fonds gegroeid van iets meer dan €400 miljoen tot meer dan €1 miljard, en over vijf jaar komt de €1,5 miljard in zicht, rekent de belangenclub voor. De reserves zijn dus groot genoeg om de risico’s op te vangen, zegt voorzitter Rob Mulder van de belangenvereniging.

Dat de hoge premie starters nu noopt tot het afsluiten van een hypotheek zonder NHG, baart Eigen Huis zorgen. De vereniging wijst op de de ’calamiteiten’ die zich in de eerste jaren na de aankoop van een huis kunnen voordoen.