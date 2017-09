Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met 'ingewijden'.

De Frans-Nederlandse vastgoedreus zou makelaar Cushman & Wakefield voor de verkoop hebben ingeschakeld. Beide partijen onthouden zich van commentaar.

Stadshart Amstelveen telt 130 winkels en 9 miljoen bezoeken per jaar. Zoetermeer heeft 107 winkels en 10 miljoen bezoekers.

Unibail lag overhoop met de gemeente Zoetermeer, dat toestemming overwoog voor een concurrerend mega-outletcenter vlakbij het winkelcentrum. Twee weken geleden werd bekend dat de projectontwikkelaar zich heeft teruggetrokken en dat deze Holland Outlet Mall er in principe niet meer komt.

Unibail is al langer bezig minder prestigieuze bezittingen van de hand te doen en in plaats daarvan te investeren in projecten op toplocaties die de concurrentie van webwinkels beter aan zouden kunnen.

In Nederland zou Unibail dan alleen zijn winkelcentra in Almere en Leidschenhage overhouden. In Leidschenhage nabij Den Haag investeert het vastgoedconcern nu ruim een half miljard euro om het om te bouwen tot 's lands modernste winkelcentrum Mall of the Netherlands.

Nederland is al langer een zorgenkindje voor Unibail, dat winkelcentra heeft in tien Europese landen. Gemiddeld brachten de Europese winkels in het eerste halfjaar 3,4% meer huur binnen, maar in Nederland daalden de huren 1,8%. Dat kwam mede door verbouwingen en het wegvallen van V&D.

De mogelijke verkoop van de twee Nederlandse vestigingen komt vrij onverwacht. Toplieden van Unibail hadden eerder wel gezegd dat het winkelcentrum in Amstelveen niet aan hun hoge eisen voldeed.

Unibail kan de opbrengst goed gebruiken. Het heeft voor €8,1 miljard aan verbouwingen en nieuwbouw in de pijplijn. Vorige week gingen al geruchten dat de verkoop van een kantoorgebouw in Parijs voor €850 miljoen aanstaande is.

In totaal bezit het concern omstreeks €40 miljard aan vastgoed in Europa, waarvan €34 miljard aan winkelcentra.