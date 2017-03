Acomo neemt notenhandelaar Delinuts over

Delinuts was vorig jaar goed voor een omzet van 70 miljoen euro. Acomo behaalde een omzet van 682 miljoen euro. Het bedrijf liet alleen weten dat de koopsom deels wordt voldaan in eigen aandelen, met een totale waarde van 7,9 miljoen euro. Hoeveel daar nog bijkomt in contanten, werd evenwel niet vermeld.

Delinuts is actief in de import en distributie van noten en zuidvruchten. Het huidige management van het in Ede gevestigde familiebedrijf blijft na de overname de directie voeren. De nieuwe dochter is volgens Acomo ,,een goede toevoeging aan de bestaande activiteiten van de groepsondernemingen in noten en gedroogde vruchten.''