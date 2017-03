Altice USA koopt Audience Partners

Beursagenda vrijdag



06:00

NL: Kwartaalmonitor transport (vierde kwartaal)



07:00-08:00

Jaarcijfers Gemalto, ICT Group, Neways



10:00

EU: Inkoopmanagersindex dienstensector



11:00

EU: Omzet detailhandel (januari)



11:00

EU: Omzet dienstensector (vierde kwartaal)



15:45

VS: Inkoopmanagersindex dienstensector (februari)



16:00

VS: Ondernemersvertrouwen (februari)



19:00

VS: Toespraak Fed-voorzitter Janet Yellen in Chicago