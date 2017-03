Altice voert winst op

De brutowinst (ebitda) voor eenmalige posten bedroeg 2,3 miljard euro. Dat is bijna 16 procent meer dan een jaar eerder. De stijging komt niet onverwacht, zo bleek uit een gemiddelde schatting van analisten die door persbureau Bloomberg waren gepolst.

De omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 6,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. In Frankrijk en Portugal was de omzetplus met respectievelijk 0,6 en 0,5 procent het meest bescheiden. In de Verenigde Staten steeg de omzet bij Optimum met krap 6 procent en bij Suddenlink met ruim 8 procent.

Toelichting

Topman Michael Combes sprak in een toelichting op de resultaten van een omslag in Europa en sterke resultaten in de Verenigde Staten. In Frankrijk was voor het eerst sinds een periode van 24 kwartalen sprake van omzetgroei. Daarmee lijken de inspanningen die Altice pleegde om snelle netwerken in Frankrijk uit te rollen zich uit te betalen.

In de Verenigde Staten is Altice drukdoende zich meer en meer als kabel- en tv-bedrijf te onderscheiden. Het bedrijf overweegt zijn Amerikaanse activiteiten naar de beurs in New York te brengen. Ook kijkt het in de VS naar verdere acquisities.

In Europa lijken vooralsnog geen nieuwe overnames in de maak. Daarvoor is volgens de topman momenteel geen tijd aangezien het bedrijf drukdoende is de bedrijfsvoering in Europa te stroomlijnen.