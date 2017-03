Altice koopt online-advertentiebedrijf Teads

Het in 2011 opgerichte Teads is een marktplaats voor online videoreclames met een publiek bereik van meer dan 1,2 miljard gebruikers, waarvan 720 miljoen mobiel. Teads boekte in 2016 een omzet van 187,7 miljoen euro, wat een stijging was van 44 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Er werken meer dan vijfhonderd mensen voor Teads in 27 kantoren wereldwijd.

Altice verwacht de overname medio dit jaar af te kunnen ronden. Het huidige management van Teads blijft onveranderd. De topman van Teads, Pierre Chappaz, krijgt een bestuursfunctie bij Altice.