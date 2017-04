T-Mobile US breidt klantenbestand verder uit

T-Mobile US kreeg er 914.000 nieuwe abonnees bij. Dat was aanzienlijk meer dan de 820.000 die analisten in doorsnee hadden voorzien. Mede hierdoor steeg de omzet op jaarbasis met 11 procent tot 9,6 miljard dollar. De nettowinst liep op van 479 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2016 tot 698 miljoen dollar.

Met behulp van onder meer promotieacties kreeg T-Mobile er vorig jaar al 4,1 miljoen Amerikaanse klanten bij, bijna dubbel zoveel als concurrent Verizon. En dat laatste bedrijf zag zijn klantenbestand in het eerste kwartaal dit jaar juist weer flink afnemen, zo werd onlangs bekend.

T-Mobile heeft ook zijn klantenprognose voor heel 2017 naar boven bijgesteld. T-Mobile rekent nu op 2,8 miljoen tot 3,5 miljoen nieuwe abonnees, waar eerst werd uitgegaan van een bandbreedte van 2,4 miljoen tot 3,4 miljoen.