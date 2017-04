Minder omzet en winst voor telecomreus AT&T

AT&T behaalde een omzet van 39,4 miljard dollar (36 miljard euro). Dat is een kleine 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst daalde eveneens met zo'n 3 procent tot 7,1 miljard dollar.

De winst per aandeel, afgezien van eenmalige posten, bedroeg 0,74 dollar. Dat is 2 cent meer dan een jaar eerder, en precies in lijn met de gemiddelde verwachting van door Bloomberg gepolste analisten.

Afgezien van de beoogde overname van mediaconcern Time Warner gaat AT&T ook voor heel 2017 uit van een groei van de winst per aandeel. Ook de operationele marge moet verder omhoog. Concrete omzetprognoses geeft het bedrijf niet gezien de onzekere inkomsten uit de verkoop van mobieltjes.