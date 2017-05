'Altice voert omzet en winst flink op'

De opbrengsten worden geraamd op 5,9 miljard euro, tegen 4,3 miljard euro een jaar eerder. Dat zou een stijging betekenen van bijna 40 procent, en dat geldt ook voor het bedrijfsresultaat. De aangepaste ebitda komt volgens de schattingen uit op 2,2 miljard euro, tegen 1,6 miljard euro vorig jaar.

Bij de cijferpublicatie zal ook met aandacht worden gekeken naar de prestaties van Altice in Frankrijk. Daar was in het vierde kwartaal voor het eerst sinds tijden weer sprake van omzetgroei. Daarmee leken de inspanningen die Altice pleegde om snelle netwerken in Frankrijk uit te rollen zich uit te betalen.

In de laatste maanden van vorig jaar lag de winst van Altice overigens ook al behoorlijk hoger dan een jaar eerder, bij een licht aangetrokken omzet. Topman Michael Combes sprak in maart in een toelichting op de resultaten van een omslag in Europa en sterke resultaten in de Verenigde Staten.

Aan de overzijde van de oceaan werkt Altice aan een beursgang in New York van zijn Amerikaanse activiteiten. Daarvoor werd vorige maand een aanvraag ingediend bij beurstoezichthouder SEC. Altice USA is samengesteld uit de afgelopen jaren overgenomen Amerikaanse bedrijven Cablevision en Suddenlink. De inlijving van Cablevision werd in juni vorig jaar afgerond, die van Suddenlink eind 2015.