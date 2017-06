Altice USA lanceert beursgang

In totaal worden ruim 46,5 miljoen stukken (Class A) in de markt gezet. De verwachting is dat deze voor 27 tot 31 dollar per aandeel zullen worden verhandeld. Daarmee moet de beursgang circa 1,4 miljard dollar opleveren.

Altice USA zal ruim 12 miljoen aandelen in de markt zetten. Via investeerder BC Capital worden nog eens 21 miljoen aandelen in de markt gezet en via entiteiten gelieerd aan Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) worden 13,6 miljoen stukken aangeboden. BC Capital en CPPIB verwachten dat aandeelhouders van Altice USA na dertig dagen nog eens 5,1 miljoen aandelen extra willen kopen.