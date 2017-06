Koers Altice USA omhoog bij beursdebuut

Het is de op een na grootste beursgang in de Verenigde Staten van dit jaar tot nu toe, na die van Snap. Altice had de aandelen geprijsd op 30 dollar. Daarmee werd 1,9 miljard dollar opgehaald. Het in Amsterdam genoteerde Altice houdt nog een belang van 70,3 procent in Altice USA, dat vorig jaar goed was voor een omzet van 9,2 miljard dollar.

In totaal zijn meer dan 63,9 miljoen aandelen Altice USA uitgegeven. Tot kort voor de beursgang was nog sprake van ruim 46,5 miljoen stukken. De extra aandelen kwamen van investeerders BC Capital en Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Het aantal aandelen dat Altice in de verkoop deed bedroeg ruim 12 miljoen.

Altice USA is samengesteld uit de afgelopen jaren overgenomen Amerikaanse bedrijven Cablevision en Suddenlink. Kenners verwachten dat het bedrijf het geld dat met de beursgang is opgehaald gaat gebruiken voor verdere consolidatie in de Amerikaanse markt. Daar valt nog veel te winnen, stelden analisten van ING onlangs nog.