premium

Altice zet 'squeeze-out' SFR in gang

29 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Altice heeft een squeeze-outprocedure in gang gezet om SFR Group volledig in handen te krijgen. De afronding van de overname en het van de beurs halen van SFR vindt volgens het telecombedrijf in het laatste kwartaal van dit jaar plaats.