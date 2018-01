Ex-bestuurder Altice aan de slag bij Sprint

Combes moest afgelopen najaar vertrekken als bestuursvoorzitter van Altice NV, toen het aan de Amsterdamse beurs genoteerde telecom- en kabelbedrijf flink onder druk kwam te staan door zorgen over de torenhoge schulden. Hij volgt bij Sprint de huidige financiële man Tarek Robbiati op, die eind januari weggaat.

Sprint was recent veel in het nieuws. Het onderdeel van het Japanse Softbank zou mogelijk samengaan met T-Mobile US. Maar de gesprekken daarover liepen toch op niets uit. Tussen Altice en Sprint bestaan ook banden. Altice USA, de Amerikaanse tak van Altice, is in november een strategische samenwerking aangegaan met Sprint.