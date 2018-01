Altice weer hard omlaag in AEX

Okhuijsen liet volgens zakenkrant Financial Times dinsdag op een analistenbijeenkomst weten dat de omzet bij de Franse mobiele dochter SFR naar verwachting met 7 procent zal dalen in het vierde kwartaal. De consensus van analisten lag op een omzetdaling van 2 tot 4 procent.

De koers van Altice is de afgelopen tijd hard gedaald, met name door zorgen over de hoge schuld van het bedrijf en de slechte gang van zaken bij SFR. Dinsdag kondigde Altice nog aan zijn Amerikaanse dochter Altice USA af te splitsen. Daarop ging het aandeel juist stevig omhoog, maar op woensdag daalde de koers alweer flink.

Analist Saeed Baradar van Louis Capital Markets kwam woensdag met een adviesverlaging voor Altice. Volgens hem worden met de aangekondigde afsplitsing van Altice USA de operationele problemen in Frankrijk en de onhoudbare schuldenlast niet geadresseerd. Hij stelt dat de situatie in Frankrijk alleen maar slechter wordt in plaats van beter. Altice moet volgens Baradar de Franse activiteiten weer gezond maken door te focussen op de klanten, door tevredenheid en imago te verbeteren.

Het aandeel Altice noteerde donderdag omstreeks 16.15 uur ruim 7 procent lager op 8,99 euro. Daarmee was Altice veruit de grootste daler in de AEX.