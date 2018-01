AT&T profiteert van Amerikaanse belastingwet

AT&T zette een winst in de boeken van 19 miljard dollar in het vierde kwartaal van het jaar. Een jaar eerder was dat nog een positief resultaat van 2,4 miljard dollar. In de verslagperiode werden er bijna 330.000 klanten toegevoegd die een maandelijks abonnement betalen. Kenners rekenden vooraf op een vermindering van het aantal abonnees.