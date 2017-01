Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Core Lab houdt kwartaaldividend stabiel

23 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Lab) betaalt in het eerste kwartaal van 2017 een cashdividend van 0,55 dollar per aandeel. Dat maakte de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie dinsdag bekend.