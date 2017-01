Aandelenconversie bij Novisource

De aandeelhouders hebben hun belangen in aandelen A en B gemeld onder de Wet Melding Zeggenschap en staan opgenomen in het register van toezichthouder AFM. Met deze aandeelhouders zijn begin 2014 lock-up afspraken gemaakt die over een periode van twee jaar stapsgewijs zouden afnemen en zijn afgenomen. Begin 2016 gelden er geen lock-up afspraken meer.

Door conversie van aandelen A in aandelen B zal de verhandelbaarheid van aandelen B waarschijnlijk significant stijgen, denkt Novisource. Van verwatering zal geen sprake zijn. Door omzetting van aandelen A in aandelen B zullen deze ter beurze verhandelbaar worden, maar zal het totaal aantal uitstaande aandelen niet wijzigen.

Op dit moment voorziet Novisource slechts beperkte kosten gemoeid met de daadwerkelijke conversie en zal de omzetting ,,an sich geen invloed hebben op de financiële situatie´'. De toename van het aantal vrij handelbare aandelen ziet het bestuur als een positieve ontwikkeling.