Zwarte cijfers voor OCI

Ondanks de zwarte cijfers sprak topman Nassef Sawiris door lagere prijzen van een moeilijk jaar voor de kunstmestsector. De omzet van het concern viel daardoor ruim 12 procent lager uit op 1,9 miljard dollar.

OCI maakte onlangs bekend flink het mes te zetten in de kosten. Dat doet het door zijn fabrieken efficiënter te laten werken, de logistiek te verbeteren, overheadkosten te verlagen en minder uit te geven aan inkoop en IT. Verder verwacht OCI minder geld te zullen investeren. Werd de afgelopen jaren nog gemiddeld 1 miljard dollar uitgegeven. Het bedrijf verwacht nu investeringen in voornamelijk onderhoud van 150 miljoen tot 200 miljoen dollar op jaarbasis.

Voor 2017 voorziet OCI een stevige stijging van de productievolumes. Die kwamen afgelopen jaar uit op 6,1 miljoen ton. De fabriek in Iowa is bijna gereed. Verder wordt onderzoek gedaan naar het opstarten van een tweede productielijn bij BioMCN in Nederland.