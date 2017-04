Een kanttekening is hierbij wel op zijn plaats. Veon verloor maandag 4,4% op de Nasdaq en maakt dit verlies nu dus weer goed.

Het telecombedrijf is actief in Rusland en de voormalige staten van de Sovjet-Unie en in Pakistan, Algerije, Bangladesh en Laos. In Italië heeft concern een samenwerkingsverband met het Chinese Hutchison. Wereldwijd levert het bedrijf diensten aan meer dan 200 miljoen klanten.

Het voormalige Vimpelcom wil met een tweede notering zijn Europese investeerdersbasis verbreden.