Telenor verkoopt aandelen VEON

29 min geleden

OSLO (AFN) - Het Noorse telecombedrijf Telenor verkoopt 70 miljoen aandelen VEON voor 3,75 dollar per stuk. Dat komt neer op een belang van 4 procent in de van oorsprong Russische onderneming, die voorheen Vimpelcom heettte en sinds deze week een beursnotering heeft in Amsterdam.