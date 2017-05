premium

Pakistaanse fusie stuwt omzet VEON

27 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON heeft in het eerste kwartaal zijn omzet zien groeien, dankzij de vorig jaar afgeronde fusie in Pakistan en gunstige wisselkoerseffecten. In Algerije liepen de zaken daarentegen slecht voor het voormalige Vimpelcom, dat sinds kort ook een notering heeft aan de beurs in Amsterdam.