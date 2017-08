Veon duikt in de rode cijfers

Beursagenda donderdag



02.30

Japan: PMI



07.00 - 08.00

Resultaten Adidas (Dui.), AMG, AXA (Fra), Deutsche Telekom, Fugro



09.30

Duitsland: PMI



13.00

VK: Rentebesluit



14.00

VS: Resultaten MetLife, Allergan



14.30

VS: Wekelijkse werkloosheidsaanvragen



16.00

VS: Ondernemersvertrouwen (ISM)