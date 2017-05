Beursagenda vrijdag



07:00 - 08:00

Kwartaalcijfers ArcelorMittal, Eurocommercial Properties, Probiodrug, Allianz (Dui.); update Beter Bed



09:00

Beursgang VolkerWessels



11:00

EU: Industriële productie (maart)



13:30

VS: Kwartaalcijfers JC Penney



14:30

VS: Consumptieprijsindex, omzet detailhandel (april)



16:00

VS: Groothandelsvoorraden (maart), consumentenvertrouwen (mei)