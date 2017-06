ING enthousiast over VolkerWessels

De marktvorser wijst erop dat VolkerWessels 70 procent van zijn omzet in eigen land behaalt. Verder stipt hij aan dat de onderneming de afgelopen jaren stabiele en bovengemiddelde marges laat zien, ook onder slechte marktcondities. Dat toont volgens Hollestelle aan dat het bedrijf te grote risico's gedisciplineerd uit de weg gaat.

Voor de komende jaren gaat ING uit van een vrije kasstroom van gemiddeld 175 miljoen euro per jaar. Dat kan het toch al aantrekkelijke dividendrendement van 4 procent een extra zetje in de rug geven, schrijft de bank in een donderdag gepubliceerd rapport.

ING hanteert een koersdoel van 28,50 euro voor VolkerWessels. Branchegenoot Morgan Stanley gaat het bedirjf eveneens volgen, met een overweight-advies. Het prijsdoel is daar vastgesteld op 28 euro. Ook ABN AMRO gaat VolkerWessels volgen met een koopadvies, en een koersdoel van 29 euro.

Het aandeel sloot woensdag op 24,34 euro.