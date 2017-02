'Omzet en resultaat Aalberts omhoog'

De omzet wordt gemiddeld geraamd op 2,55 miljard euro, tegen bijna 2,5 miljard euro in 2015. Het bedrijfsresultaat (ebitda) komt volgens de consensus op 398 miljoen euro. Dat was 367 miljoen euro in 2015.

Het AEX-bedrijf heeft voor 2016 een prognose uitgesproken voor een verdere vooruitgang, zonder dat daarbij concrete cijfers werden gemeld. Aalberts publiceert sinds vorig jaar geen kwartaalupdates meer. Alleen de halfjaar- en jaarcijfers worden gemeld.

Aalberts is afgelopen jaar actief geweest aan het overnamefront. Zo werd pijpleidingbedrijf Shurjoint overgenomen, net als het Italiaanse Vin Service. Verder werd een onderdeel verkocht.

ING gaf in een vooruitblik aan dat het verwacht dat Aalberts met vertrouwen zal spreken over de vooruitzichten, ondanks de onzekerheid over sommige eindmarkten. De bank denk dat Aalberts het dividend zal verhogen.