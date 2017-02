Meer omzet en winst voor Aalberts

De omzet nam op jaarbasis met 2 procent toe tot iets meer dan 2,5 miljard euro. De omzetgroei werd gerealiseerd op eigen kracht en door overnames. Aalberts ondervond wel tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten (39 miljoen euro), vooral door het zwakkere Britse pond.

Het bedrijfsresultaat (ebita) ging met 10 procent omhoog tot 298 miljoen euro en de nettowinst lag 12 procent hoger op 212 miljoen euro. De kasstroom verbeterde met 7 procent tot 306 miljoen euro en het werkkapitaal bedroeg 480 miljoen euro, ofwel bijna 19 procent van de omzet.

Strategie

Topman Wim Pelsma gaf in een toelichting aan dat er goede vooruitgang werd geboekt met het uitvoeren van de strategie. Aalberts wil over 2016 een dividend uitkeren van 0,58 euro per aandeel in contanten. Dat is een toename van 12 procent.

Aalberts gaf aan voor dit jaar op verdere winstgevende groei te rekenen en zijn marktpositie verder te willen versterken door kleine overnames. Het bedrijf is afgelopen jaar volop actief geweest aan het overnamefront. Zo werd onder meer pijpleidingbedrijf Shurjoint overgenomen, net als het Italiaanse Vin Service. Een klein onderdeel werd verkocht.

Winstgevender

Pelsma meldde verder dat overnames moeten dienen om Aalberts leidend te maken in zijn marktposities en winstgevender te laten worden. Hij denkt dat het negatieve effect van wisselkoersschommelingen dit jaar zal afzwakken. Hij is redelijk positief gestemd over 2017 maar gaf geen concrete prognoses.

De onderneming publiceert sinds vorig jaar geen kwartaalupdates meer. Alleen de halfjaar- en jaarcijfers worden gemeld.