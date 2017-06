Het vertrek van Kasper van Griensven, Serge Fielmich, Nick Vernooy en naar verwachting ook hun junior medewerkers is een nieuwe tegenvaller voor de Nederlandse dochter.

Deutsche Bank was de afgelopen jaren zeer succesvol op de Nederlandse markt voor beursgangen, obligatieuitgiftes en fusies en overnames. Zo vertolkte het hoofdrollen bij de beursgangen van Nationale Nederlanden, ABN Amro en ASR, obligatieuitgiftes voor Aegon en KPN en fusie- en overnameadvies voor onder meer Anbang, de Chinese koper van Vivat (Reaal).

Hollandsche Bank Unie

Deutsche Bank betrad in 2009 de Nederlandse markt door een onderdeel van het oude ABN Amro te kopen. De Europese Commissie dwong ABN Amro de Hollandsche Bank Unie af te stoten als straf voor de ontvangen staatssteun na het instorten van Fortis. Deutsche Bank was een van de weinig bieders. Wietze Reehoorn, de ABN-bankier die met Deutsche moest onderhandelen, werd volgens een betrokken onderhandelaar 'simpelweg een poot uitgedraaid'.

In de economische crisis stapelden tegenvallers voor Deutsche Bank Nederland zich echter op. In 2013 kregen 18.000 van de 24.000 mkb-ondernemers bij HBU een brief, waarin werd gesteld dat ze op zoek moesten naar een nieuwe bank. Ook sneuvelden 600 Een jaar later werd HBU opgeheven.

Een jaar geleden werd Deutsche Bank Nederland een bijkantoor na het opgeven van de eigen bankvergunning.

Team

Deutsche Bank bevestigt het vertrek van het trio bankiers, maar benadrukt dat zakenbankieren in Nederland wordt voortgezet en dat ons land niet vanuit Londen en Frankfurt bediend gaat worden. „Deutsche Bank heeft al jarenlang een top 3 positie in Corporate Finance in de Benelux. Wij zijn gecommitteerd om onze klanten op volle sterkte te blijven bedienen met een sterk lokaal team in Amsterdam en met ondersteuning vanuit onze global sector teams. Om de continuïteit te waarborgen zullen we uiteraard mensen aannemen," schrijft het Nederlandse hoofdkantoor in een reactie.

Bonussen

Het in zwaar weer verkerende Deutsche Bank heeft dit jaar flink in de bonussen van zijn zakenbankiers gesnoeid. Dat leidde de afgelopen maanden ook al tot een vertrek van talloze Duitse bankiers in Londen. De kosten moeten omlaag en de buffers omhoog bij de bank die twee jaar op rij verlies leed en in nog talloze rechtszaken rondom praktijken in de aanloop naar de kredietcrisis betrokken is.

Een terugtrekkende beweging uit niet-kernlanden en -activiteiten leidt daarbij tot twijfels onder de corporate finance-bankiers over de ambities van de voormalig grootste bank ter wereld, die ooit als enige Europese zakenbank de Amerikaanse grootbanken naar de kroon dacht te kunnen steken.

Beloning

Een managing director op de corporate finance afdeling van een internationale investmentbank, waaronder ook Deutsche, verdient in de basis een vast salaris van €600.000, aangevuld met maximaal twee maal dat bedrag als variabele beloning. Meer senior bankiers zitten daar vaak ver boven.

Deutsche Bank kondigde begin dit jaar aan dat bankiers met de titels vice-president, director en managing director geen bonussen zouden krijgen over 2016. Ook collectieve bonussen zijn nog eens onder de loep genomen.

Daarmee zou de bank 80% besparing realiseren op de post variabele beloningen, in 2015 nog goed voor €2,4 miljard. Zeer bruikbaar gezien de $8 miljard die Deutsche Bank aan de Amerikaanse Department of Justice en de Britse autoriteiten moet overmaken als boetedoening voor onder meer een witwasschandaal en overtredingen bij de verkoop van hypotheekbeleggingen.