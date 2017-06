Na de verkoop houdt de overheid, die ABN AMRO tijdens de kredietcrisis in 2008 nationaliseerde en in 2015 terugbracht naar de beurs, een belang over van 63 procent. Het is de bedoeling dat dit op termijn volledig wordt afgebouwd. De volgende transactie is op haar vroegst over zestig dagen.

De certificaten leverden per stuk 22,75 euro op. Dat komt neer op een korting van iets meer dan 2 procent op de slotkoers van dinsdag.