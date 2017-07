premium

'Discussie over voetbaltrip ABN-commissarissen'

40 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - In de top van ABN AMRO is discussie ontstaan over een trip van twee commissarissen, die ingingen op een aanbod van de bank om in mei met hun kinderen de Europa Leaguefinale tussen Ajax en Manchester United in Stockholm te bezoeken. Aanvankelijk mochten hun kinderen volgens de Volkskrant gratis mee als beloning voor het vele overwerk van de commissarissen.