Deutsche geeft teken van leven

Olaf van Tuijl is al aangetrokken als nieuwe managing director, maakte Deutsche gisteren bekend. Van Tuijl werkte eerder voor JP Morgan en Goldman Sachs. Hij is gespecialiseerd in transacties rond banken en verzekeraars. Dit voorjaar vertrok een grote groep zakenbankiers toen het mes was gezet in hun bonussen. Ook een drietal kopstukken van de zakenbank in Nederland stapte over.

Nadat het internationaal zwaar onder druk staande Deutsche eerst al zijn Nederlandse bankvergunning inleverde en een groot aantal klanten van het in 2010 van ABN Amro overgenomen HBU aan de dijk zette, verwachtten velen in de financiële sector dat het een kwestie van tijd was voordat Deutsche zich uit Nederland zou terugtrekken.

Deutsche Bankmaakt ondertussen voortgang met de herbeoordeling van de dossiers van mkb-klanten die binnen het herstelkader rentederivaten vallen. Van de zes betrokken banken is Deutsche als eerste met compenseren gestart, van kwetsbare klanten. Er zijn 34 voorstellen verstuurd, 13 uitbetalingen en 6 voorschotten uitgekeerd. Deutsche verwacht alle betrokken, circa 1000 klanten voor het einde van het jaar een compensatievoorstel te hebben gestuurd.