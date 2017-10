ABN geeft voorschot in derivatenzaak

Omdat de uitkomst van de herbeoordeling langer op zich laat wachten dan vooraf gedacht, biedt ABN AMRO de klanten het voorschot. Het betreft klanten die rentederivaten hebben die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader en die in 2017 nog geen uitkomst zullen ontvangen.

De voorschotten gelden niet voor klanten die bijvoorbeeld in staat van faillissement verkeren of in een gerechtelijke procedure met de bank zijn verwikkeld. Als een voorschot wordt geaccepteerd, wordt het bedrag uitgekeerd, of in mindering gebracht op openstaande vorderingen.

Als een klant akkoord gaat met het voorschot, wordt het geld binnen 4 tot 6 weken overgemaakt. Doordat de voorschotbrieven de komende weken worden verstuurd, kunnen klanten bij een akkoord dit jaar nog het geld ontvangen. Als alle betreffende klanten akkoord gaan, kost dat de bank dit jaar nog 250 miljoen euro. Dat bedrag valt overigens onder een eerder bekendgemaakte voorziening.